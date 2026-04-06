There are several down ballot Constitutional offices up this year. All are contested. Several are open where there is no incumbent.

Highlighted today will be Secretary of State, State Treasurer, State Auditor, and two seats on the State Public Service Commission.

Steve Flowers is Alabama’s leading political columnist. His weekly column appears in over 60 Alabama newspapers. He served 16 years in the state legislature. Steve may be reached at steve@steveflowers.us.