There are several down ballot Constitutional offices up this year. All are contested. Several are open where there is no incumbent.
Highlighted today will be Secretary of State, State Treasurer, State Auditor, and two seats on the State Public Service Commission.
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