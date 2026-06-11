Market shift: What we’re seeing right now Vanessa Tolbert Jun 11, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Several noticeable shifts are happening in the market right now — many pointing toward what could become a buyer’s market.One key factor is the increase in available inventory. Buyers now have more homes and properties to choose from, giving them greater leverage in negotiations. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmx7 E9:D EC6?5 4@?E:?F6D[ H6 42? 6IA64E D6G6C2= 255:E:@?2= 492?86D] |@C6 9@>6D >2J 36 E2<6? @77 E96 >2C<6E 2?5 C6\=:DE65 2E =@H6C AC:46D 2D D6==6CD 25;FDE E@ :?4C62D65 4@>A6E:E:@?] (6’== =:<6=J 2=D@ D66 >@C6 DEC2E68:4 AC:4:?8 7C@> E96 DE2CE[ H:E9 76H6C 3:55:?8 H2CD @G6C2==]k^Am kAmx? 2 3FJ6C’D >2C<6E[ D6==6CD E6?5 E@ 364@>6 >@C6 7=6I:3=6] r@?46DD:@?D 364@>6 >@C6 4@>>@?[ 2?5 3FJ6CD @7E6? :?4=F56 >@C6 4@?E:?86?4:6D :? E96:C @776CD]k^AmkAm!6C92AD >@DE ?@E23=J[ 3FJ6CD 82:? D@>6E9:?8 E96J 92G6?’E 925 >F49 @7 :? C646?E J62CD — E:>6] %96 FC86?4J D@7E6?D[ 2==@H:?8 E96> E@ 6IA=@C6 @AE:@?D[ 4@>A2C6 AC@A6CE:6D 2?5 >2<6 >@C6 4@?7:56?E 564:D:@?D]k^AmkAmp55:E:@?2= :?5:42E@CD :?4=F56 2? :?4C62D6 :? @A6? 9@FD6D[ 2 C:D6 :? 7@C\D2=6 =:DE:?8D — 6DA64:2==J 2>@?8 9@>6D AFC492D65 H:E9:? E96 =2DE 76H J62CD — 2?5 2 8C@H:?8 ?F>36C @7 >@E:G2E65 D6==6CD 6?E6C:?8 E96 >2C<6E]k^AmkAm!=62D6 ?@E6i %96D6 :?D:89ED 2C6 32D65 @? =@42= >2C<6E EC6?5D] (9:=6 ?2E:@?2= 4@?5:E:@?D >2J 2AA62C 32=2?465[ :?5:G:5F2= ?6:893@C9@@5D 2?5 AC:46 C2?86D >2J DE:== 72G@C D6==6CD] #62= 6DE2E6 :D 2=H2JD =@42= — D@ :?7@C>65 564:D:@?D 368:? H:E9 4FCC6?E[ C6=6G2?E 52E2]k^Am Buy Now kAmk6>m'2?6DD2 %@=36CE :D 2 #62=E@C H:E9 {2<6 |2CE:? #62=EJ 2?5 2 C6E:C65 65F42E@C H9@ :D A2DD:@?2E6 23@FE 96=A:?8 @E96CD 7:?5 E96:C A6C764E 9@>6] $96 6?;@JD =:76 @? {2<6 |2CE:? H:E9 96C 9FD32?5 2?5 EH@ 49:=5C6?]k^6>mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Nominate Your Favorites! Most Popular Suspect confesses to law enforcement in Tallassee murder BRHS graduate earns Yale degree Eclectic resident sentenced for theft at casino Tallassee resident sentenced in sex crime Kalib Spivey announces his college destination Local Weather Currently in Alexander City 75° 90° / 70° 12 AM 75° 1 AM 74° 2 AM 74° 3 AM 75° 4 AM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.