Football is emotional for me. Just not for the same reasons as a lot of people.
You see, I was never a sports geek. My parents let me play tee ball. I didn’t not like it, but I didn’t overly like it either. I liked it because I was hanging out with my friends.
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