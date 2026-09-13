Football is emotional for me. Just not for the same reasons as a lot of people.

You see, I was never a sports geek. My parents let me play tee ball. I didn’t not like it, but I didn’t overly like it either. I liked it because I was hanging out with my friends.

Cliff Williams is the news editor of Tallapoosa Publishers Inc.’s Elmore County newspapers. He can be reached at cliff.williams@thewetumpkaherald.com.

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