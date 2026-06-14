There’s something about music that unites us.

“Music is a total constant. That's why we have such a strong visceral connection to it, you know? Because a song can take you back instantly to a moment, or a place, or even a person. No matter what else has changed in you or the world, that one song stays the same, just like that moment.”

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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