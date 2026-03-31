In the age of social media, it seems like we get a glimpse into other people’s lives more than we ever did before. 

Whether it’s engagement announcements or pictures of the arrival of a new baby, people are willing to put out their celebratory moments on social media. There’s also smaller moments of celebration and achievement, such as a great vacation or the graduation of a sibling or child. 

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.