The Alabama Legislature just completed the 2026 session, its final year in the State House they have called home since 1985.
While we regular citizens can debate the merits or accomplishments of our senators and representatives, they accomplished a few things during this session – such as placing the Ten Commandments in every fifth through twelfth grade classroom in Alabama.
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