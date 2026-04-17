Writer’s Note: This appeared in the Tallassee Tribune in 2019.  Lo and behold, the vultures are back in my neighborhood, and Alabama Power is in the process of running them off!  It seems that we are now experiencing the attack of the bridge buzzards … the sequel! 

Some people call them turkey vultures.  Others may identify them as black vultures.  

Michael Bird is an assistant professor of music at Faulkner University.