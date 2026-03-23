Where I grew up, the term “hijacking” usually referred to the disappearance of a fresh load of moonshine on its way to market. Hijacking occurs when something, or even some process, is taken over without the consent and, at times, even the knowledge of the rightful owner. Hijacking, like classic high-seas piracy, is one of the most direct and forceful means of stealing something from someone.

Well, folks, I've recently come to realize you can hijack a whole lot more than moonshine in the South. A bunch of hijackers from California, and even China, have come to recognize our home, the Southeastern United States, as a field ripe for the picking.

Steve Flowers is Alabama’s leading political columnist. His weekly column appears in over 60 Alabama newspapers. He served 16 years in the state legislature. Steve may be reached at steve@steveflowers.us.