In early September I stopped by Firefly Pages, the local bookstore in Dadeville, for an author signing event. Montgomery native and psychological thriller author Mark Jenkins was on the docket. After speaking with him about his books and his writing journey, I knew With One Stone was the first one I needed to read. Jenkins described it to me as asking yourself how far you’re willing to go for an author you love. So yeah, an instant purchase. 

With One Stone follows our main character, Nina, struggling to get back to the top of the bestsellers list due to her lack of writing. And one by one, the authors beating her to the No. 1 spot are dying. 

Sarah Chase is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc.