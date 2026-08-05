Transparency is incredibly important on a myriad of levels, and here at Tallapoosa Publishers Inc., we believe we should be transparent with our readers. That being said, you’ll start to see more editorial notes and columns here on the Opinion Pages describing what we cover — and more importantly, why.

I think it’s important to explain some of these behind-the-scenes policies to our readers, so you’ll have a better understanding of why we do what we do — and the reasons behind those decisions. 

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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