When most people picture owning property on Lake Martin, they imagine a beautiful waterfront home with a private dock and breathtaking views. While that dream certainly exists, there's another option that deserves serious consideration — condominium living.

Lake Martin condos have become increasingly popular with retirees, busy professionals, weekend lake lovers and investors because they offer many of the same waterfront benefits as a lake home with far less maintenance and a lower cost of ownership.

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