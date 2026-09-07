Hello, friends!
I hope you've been enjoying another beautiful summer around Lake Martin. Whether you've spent your days on the water, relaxing with family, or simply enjoying life in Dadeville, Alexander City, or one of our wonderful surrounding communities, there's no place I'd rather call home.
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