Social media makes me furious most days.
I know I have written about keyboard warriors before, but it is probably one of the biggest thorns in my side.
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