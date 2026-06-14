Dedication and support.

That’s what led Allyson Garrett to be named Russell Medical’s 2026 recipient of the Nightingale Award for Nursing Excellence.

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Cliff Williams / TPI Tiffany Lockhart is a nurse in the emergency department at Elmore Community Hospital. Last week she was given the Daisy Award and the Florence Nightingale Award recognizing her efforts with patients and staff.

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