Unpredictable weather can quickly turn a pleasant ride into an uncomfortable, chilly experience. Early morning roll-offs and mountain descents often start in freezing temperatures before giving way to sunshine. Wearing a heavy jacket causes overheating on climbs, while a light summer jersey leaves you exposed to cold winds.

Layering with a thermal vest provides a practical solution for adapting to fluctuating temperatures on the bike. Here are five essential reasons every cyclist should include thermal vests into their ride wardrobe.

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