Spending time outdoors is far more than just a chance for your toddler to burn off energy. The natural environment serves as a complex, dynamic classroom that actively challenges growing young minds. When your child steps outside, they engage in unstructured play that accelerates their cognitive development.
While they appear to be merely digging in the dirt, real learning occurs constantly and naturally. This blog discusses your toddler's subconscious skills learned in outdoor kindergarten.
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