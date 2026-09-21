Getting your heavy four-wheel-drive vehicle stuck in deep mud or soft coastal sand is inevitable when off-roading. When you are stuck miles away from the nearest town, you cannot rely on a passing tractor for a rescue. A high-quality electric recovery winch is arguably the most critical piece of emergency safety equipment you can install today.

However, installing the wrong winch can lead to dangerous equipment failure right when you need it most. Read this blog to learn five critical things you must compare when shopping for recovery winches to ensure safe vehicle recoveries.

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