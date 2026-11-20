Around Lake Martin, a lot of local selling already happens through a phone screen. A boutique in Alexander City might post a new rack of linen shirts, a Dadeville candle maker might film a pour. Sooner or later, the owner of a small shop starts to wonder whether it would help to send a few products to the people who already have those followers.
It can help, if it is done with some care. A few habits keep it honest for the shop, the creator and the person scrolling past.
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