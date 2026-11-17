The voices could be heard through the windows. The voices could be heard from down the hall. The voices could be heard from those standing and sitting in the Town of Eclectic Council Chambers.
Town officials looked for the plaque listing the capacity of the room. There was not one posted. Still with several minutes to go before Monday’s Eclectic Town Council meeting, residents and law enforcement from across the state were still filing in.
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