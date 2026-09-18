Anyone house hunting west of the Missouri River runs into the same fork in the road. Two St. Charles County suburbs sit directly next to each other along Interstate 70, share a county government, share several school districts, and often show near-identical listings at near-identical prices. Buyers tour a ranch in one on Saturday morning and a nearly matching ranch in the other on Saturday afternoon, then spend the next three weeks trying to articulate why one felt different. The differences are real, but they are rarely the ones that show up in a listing description. They live in school attendance boundaries, in what year the subdivision was platted, in how you get to work, and in what the street in front of your new house looks like at eight in the morning on moving day. Here is a practical way to sort through it.
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