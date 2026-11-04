Energy is one of the largest costs a business carries, yet it is often the least actively managed. Owners scrutinise many expenses while the gas and electricity bills renew quietly on whatever rate is in place. Part of the reason is that managing energy well feels like hard work. A comparison service changes that, making it realistic for any business to take control of both its overall energy and its electricity specifically. Here is how.
Why energy gets neglected
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