You don't need to be running a YouTube channel or working in production to want useful video editing tools for everyday projects. Most of us just want to trim a clip, add some text, or slap a bit of music behind a holiday video without wrestling with software that feels built for professionals.

I used to think "video editing" meant downloading something huge, waiting for it to install, then giving up halfway through because none of the buttons made sense. Turns out most everyday editing doesn't need any of that.

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