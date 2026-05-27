FIRST TEAM

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Ana Sofia Meyer / TPI Tallassee senior center attacking midfielder Lewis Moseley (2) was the centerpiece to Tallassee's offense all season. Moseley will continue his soccer career at Tuskegee University in the fall, joining his coach, Matt Tarpley, at the school.

Lewis Moseley, Tallassee senior

Wetumpka at Stanhope Elmore Boys Soccer
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File / TPI Wetumpka’s Emerson Ramirez (10) was the team captain whose leadership propelled the Indians to a second-round playoff appearance. Ramirez stole the ball 66 times on the season, setting a new program record.
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Ana Sofia Meyer / TPI Elmore County senior Asher Justice was a force at the striker position, captializing on his speed and soccer IQ to create scoring situations and pressure the backline. Justice totaled 23 goals on the season, plus six assists.
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