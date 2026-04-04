Bruce Pearl transformed the Auburn basketball program from a doormat in the SEC into one of its most luxurious penthouse apartments over the last decade. They have filled their trophy case with three regular season conference championships, two conference tournament championships and two NCAA Final Four appearances since 2018.
The Tigers currently have the nation’s longest nonconference home winning streak in Neville Arena and have the second most conference victories, 85 in total over the last eight years. The Jungle is also considered to be one of the greatest environments in all of college basketball.
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