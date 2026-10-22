The Holtville Bulldogs will look to get back on track as they prepare to face the Marbury Bulldogs following a loss to Charles Henderson. With both teams coming into the matchup with different results from their previous games, Holtville will aim to use its offensive production to get back in the win column.

Holtville is coming off a loss against Charles Henderson, with Cole Parrish leading the Bulldogs’ offensive effort. Parrish recorded 58 rushing yards and 92 receiving yards, showing his ability to contribute both on the ground and through the air. His versatility will be important for Holtville as it looks to establish offensive momentum and find ways to move the ball against Marbury.

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File / TPI Holtville's Daishuan Zeigler attempts to force his way through defenders and prepares to re establish momentum from the loss against the Charles Henderson Trojans