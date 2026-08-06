I’m just chomping at what is in store for us in the coming weeks — the football season.

As I’m sure I’ve made well aware, it’s my favorite time of the year. My coworkers already know I’m practically unreachable on the weekends as is, but it goes to another level when the season actually begins. My living room is transformed, usually with a dual TV setup and if I’m feeling some type of way that day I’ll add an extra screen with my laptop. For any average person, probably overstimulating. But for me, it’s not enough.

Samuel Higgs is the sports editor for the Alexander City Outlook and Dadeville Record. 

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