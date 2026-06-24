If you have ever seen proper discourse on social media between us, freedom-loving Americans and those scoundrels across the pond, it’s a lot of bickering between the two. Brits go for the low blows on controversial topics, while we Americans tell them beans don’t go on toast.

It’s a tale as old as time, and we are coming up on the 250th anniversary of the breakup. But surprisingly enough, there has been one character that has broken the boundaries between Americans and Europeans — and his name is FreddyLA7 on Twitter (X).

Samuel Higgs is the sports editor for the Alexander City Outlook and Dadeville Record. 

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