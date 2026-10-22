Edgewood Academy will look to turn its season around as it prepares to face Valiant Cross following its fourth consecutive loss. With both teams coming off different results, the matchup presents an opportunity for Edgewood to regain momentum while Valiant Cross looks to build on its recent success.

Edgewood is coming off a 42-0 loss to Autauga Academy, extending its losing skid to four games. The Wildcats will need to regroup and find ways to generate offensive production while tightening up defensively as they look to get back into the win column. The matchup against Valiant Cross provides an opportunity for Edgewood to put its recent struggles behind it and deliver a stronger performance.

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File / TPI Edgewood Academy's Nick Rodopoulos will hope to end the current losing streak facing off against Valiant Cross Academy