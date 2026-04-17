Everything good comes to an end at some point – at times for the best, at times for the worst. Edgewood Academy baseball coach Justin Chandler chooses to look on the bright side, as his seniors celebrate one of the last times they ever don the Wildcats’ uniform and take their positions at Billy Skinner Field. 

Edgewood hosted Lowndes Academy for senior night on Wednesday, winning 11-1 after five innings. 