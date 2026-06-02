Former Elmore County Panther Sean Darnell is poised to play on college baseball’s biggest stage — at Troy’s first-ever Super Regional. Darnell graduated from ECHS back in 2022, after which he continued his baseball career at Wallace-Dothan Community College. In 2021, Darnell was Elmore County’s Player of the Year as a junior, earning the honor with a .545 batting average and 55 hits. 

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Photo Courtesy of Troy University Athletics

Darnell played two successful seasons with the Governors, after which he got the opportunity to move up to the NCAA Division I level with the Troy University Trojans. Last week, Darnell joined Troy in making history as it earned its second regional berth in four seasons with an at-large bid to the Gainesville Regional. The Trojans were the No. 3 seed out of the four-team pool. 

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Photo Courtesy of Troy University Athletics