Featured Local artist creates jaw-dropping murals Lizi Arbogast Lizi Arbogast Managing Editor Author email Jul 22, 2026 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Ever since he could hold a pencil, Brayden Mann has been drawing.It started with just stick figures and evolved into something truly magical. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m&A@? D6EE:?8 7@@E :? !$u vJ> :? p=6I2?56C r:EJ[ 8F6DED 2C6 E2<6? :?E@ 2 H9@=6 ?6H H@C=5 @7 7:E?6DD] #62=\=:76 2E9=6E6D D66> E@ 5@? E96 H2==D[ 3FE E96J’C6 ?@E A9@E@8C2A9D — :?DE625[ E96J 2C6 7C@> |2??’D >:?5 2?5 92?5D]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m“x’G6 ;FDE 2=H2JD =:<65 2CE[” |2?? D2:5] “%96 4C62E:G:EJ J@F 42? 86E 7C@> :E :D 8C62E[ 2?5 ;FDE E96 7C665@> E@ AFE 2?JE9:?8 FA @? 2 H2== @C @? 2 42?G2D]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?5 8J> @H?6CD %@?J 2?5 y@D9 q:D9@A 92G6 8:G6? |2?? 6I24E=J E92E — 4C62E:G6 7C665@>]k^DA2?mk^Am Buy Now Lizi Arbogast / TPI This superhero mural created by Brayden Mann anchors PSF Gym located by Longleaf Antique Mall in Alexander City. kAmkDA2?m%96 EH@ D:56 H2==D 2C6 4@G6C65 :? 2E9=6E6D DF49 2D pC?@=5 $49H2CK6?6886C[ t=E@C@ uC66>2? 2?5 z@36 qCJ2?Ej E96 “76>2=6” D:56 @7 E96 8J> 92D 76>2=6 2E9=6E:4 8C62ED 5@??:?8 E96 H2==D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mqFE E96 324< H2== :D H96C6 8F6DED 2C6 ECF=J :>>6CD65 :?E@ 2 H@C=5 @7 72?E2DJ] %96 324< H2== :D 56G@E65 E@ DFA6C96C@6D 4FCC6?E=J[ 2?5 :E’D 2=D@ E96 =@42E:@? H96C6 |2?? :D H@C<:?8 @? 9:D ?6IE >2DE6CA:646 — 56G@E65 E@ E96 >:=:E2CJ]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“x’> AC6EEJ >F49 D6=7\E2F89E @E96C E92? 2 76H *@F%F36 G:56@D 96C6 2?5 E96C6[” |2?? D2:5] “qFE J@F <?@H[ ;FDE A:4<:?8 FA E96 A2A6C 32D:42==J 6G6CJ 52J 2?5 5C2H:?8 D@>6E9:?8] xE’D 2=H2JD 2 E9:?8 J@F 962C — ‘xE ?6G6C 92D E@ 36 2 8@@5 5C2H:?8j J@F ;FDE 92G6 E@ 5C2H]’ %92E’D E96 @?=J H2J J@F 42? :>AC@G6]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(96? 3F:=5:?8 @FE E96 A=2?D 7@C E96 8J>’D 2CE[ |2?? <?6H 96 H2?E65 2 >@C6 8C277:E:\6DBF6 DEJ=6[ 2?5 =F4<:=J[ E92E’D 6I24E=J H92E E96 q:D9@AD H6C6 =@@<:?8 7@C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 2CE :D D@ C62=:DE:4 E92E D@>6E:>6D %@?J q:D9@A D2:5 A6@A=6 H:== 4@>6 2D<:?8 9:> H96C6 96 8@E 9:D =:76\D:K65 DE:4<6CD[ 2?5 96 92D E@ 6IA=2:? E92E `f\J62C\@=5 |2?? 4C62E65 E96> 7C@> D4C2E49]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|2?? DE2CED H:E9 2 A2A6C\D:K65 5C2H:?8 E96? FD6D 2 '# 9625D6E E@ AC@;64E E96 :>286 @?E@ E96 H2==D 7@C 9:D 4C62E:@?] w:D 4C62E:@?D 92G6 366? 2 EC:2=\2?5\6CC@C EJA6 @7 D:EF2E:@? 2D H6==] u@C :?DE2?46[ 96 D2:5 96 4C62E65 E96 492C24E6CD 7@C E96 DFA6C96C@ >FC2= 7:CDE 367@C6 5@:?8 E96 324<8C@F?5[ 3FE 96 C62=:K65 9:D >:DE2<6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“x 925 E@ E2A6 @77 2== E96 492C24E6CD 367@C6 x 4@F=5 5@ E96 324<8C@F?5[ D@ x H@?’E 5@ E92E 282:?[” |2?? D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|2?? :D 2 DEF56?E 2E w@CD6D9@6 q6?5 2?5 D2:5 96 9@A6D E@ E2<6 9:D 2CE 2?5 >2<6 :E :?E@ 2 42C66C[ 3FE :7 96 4@?E:?F6D 5@H? E9:D A2E9[ 96’D 2=C625J :? C62==J 8@@5 D92A6]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Lizi Arbogast Managing Editor Author email Follow Lizi Arbogast Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Most Popular Murder investigation leads to old solicitation for murder incident Butler to remain in jail following Hooks’ murder Resident reports Eclectic mayor being investigated COUNTY CORONER Full-time job without full-time pay conducting death investigations Wetumpka man indicted on charges of child porn, sexual extortion Local Weather Currently in Alexander City 78° Cloudy90° / 75° 8 PM 77° 9 PM 76° 10 PM 76° 11 PM 77° 12 AM 76° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.