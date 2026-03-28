It seems like a lifetime ago, but on Jan. 1 of 2021 the Auburn Tigers were “rewarded” with a trip to Orlando, Florida to play Northwestern in the Citrus Bowl.
The Tigers had finished the bizarre, COVID-19 affected, spectator-less season with a record of 6-4. The Wildcats (6-2) from the Windy City proceeded to pummel AU 35-19 and without a late, meaningless TD by DJ Williams it would have been even worse.
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