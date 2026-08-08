Where has this year gone? Where has this decade gone? 2026 is almost over.
We are past the halfway point, and Christmas will be here before we turn around. Can someone please slow this ride down a little bit. Oh well, at least things are about to get very interesting for the next several months.
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