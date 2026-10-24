Tallassee came blazing out of the blocks with two touchdowns against rival Elmore County on Friday night, but the Panthers fought back fiercely, scoring 41 unanswered points to win 41-14 the Class 4A Region 4 game.
Tallassee’s offense started out hot. On their first possession, senior quarterback Trent Morris hit junior receiver Milaki Griffin for a 54-yard touchdown. Their next possession, Morris and Griffin connected again for a 33-yard score.
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