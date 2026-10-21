Elmore County senior quarterback Kason Moe has earned Player of the Week recognition following a standout performance against Beauregard on Friday, throwing for 200 yards and three touchdowns while continuing to establish himself as a leader for the Panthers.

Moe’s performance showcased his ability to lead the offense and make plays when his team needs them. However, according to Elmore County coach Kyle Caldwell, what makes the senior quarterback stand out goes beyond his production on the field. Moe is the Elmore County Player of the Week.

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File / TPI Elmore County’s Karson Moe (19) leads his team to victory as this week's Player of the Week