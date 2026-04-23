Is it possible to inherit a knack for crushing baseballs over outfield fences? Is it possible to inherit a lethal throwdown to second base? 

Most people would say probably not, but Tallassee catcher and Georgia Tech commit Brue Milner is evidence to the contrary. Milner has become the engine that powers the Tigers over the course of the last two seasons. This season, his ability to elevate teammates with nothing but his belief and enthusiasm has become more integral to the Tigers’ success than ever before. Milner is the Elmore County Player of the Week. 

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File / TPI Georgia Tech commit Brue Milner (2) made Tallassee history last week, hitting two solo home runs to officially break the career RBI record of 128. Milner's father, Brent, previously set that record after he graduated in 1996.