A true power hitter is rare, equally as rare as an elite infielder with the IQ and athleticism to consistently make the play; Every coach hopes to find their ace in the circle, that player who can generate strikeouts and easy put-outs in key situations. Each archetype is rare in the game of softball, but finding one player who fits into each one might as well be lightning in a bottle. 

That’s Culpepper, in essence. 

lalah culpepper.jpg
Buy Now
032526 lalah culpepper.jpg
Buy Now

Lalah Culpepper Wetumpka softball after hitting HR vs Tallassee

Tags

Recommended for you