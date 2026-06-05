A true power hitter is rare, equally as rare as an elite infielder with the IQ and athleticism to consistently make the play; Every coach hopes to find their ace in the circle, that player who can generate strikeouts and easy put-outs in key situations. Each archetype is rare in the game of softball, but finding one player who fits into each one might as well be lightning in a bottle.
That’s Culpepper, in essence.
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