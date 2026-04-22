Last year, the Reeltown volleyball team finished with one of their best seasons in program history, winning the area and its first game at the regional tournament — narrowly missing a bid to state. At the helm of the operation was Tammy Merrett, who, soon after the season, announced she’d be stepping down from the position.

Now, the Rebels enter next season with some new coaches assuming the roles, but not unfamiliar faces. The coaching staff will now consist of Kristi Spraggins, Nicole Burdette and Kiley Bowins — all of whom have either taught, coached or played at Reeltown.

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