Editor’s Note: Texas Tech and quarterback Brendan Sorsby have mutually agreed to part ways. Sorsby plans to apply to the NFL Supplemental Draft.
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