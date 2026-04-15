Every team has that guy.
The player that finds a way to become singular in his leadership, his work ethic, his presence in the community and in the classroom; the athlete that stands out to teammates and coaches alike for his intelligence and commitment to improve himself, as well as his teammates.
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