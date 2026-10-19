Stanhope Elmore’s volleyball season came to a close in the Class 4A sub regionals, falling to Rehobeth in three straight sets as the Mustangs’ postseason run ended on their home court.

The 25-20, 25-19, 25-21 loss brought a difficult conclusion to a season that saw Stanhope Elmore capture an area championship and earn the opportunity to host a subregional matchup. Despite coming up short against a disciplined Rehobeth team, the Mustangs continued to compete throughout the match, with setter Molly Davis helping direct the offense and Promise Cottrell providing key attacking opportunities.

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