The AHSAA announced on Thursday its North-South All-Star squads for the upcoming 30th annual North-South All-Star basketball games. Four 15-member teams comprised of 2025 rising seniors were announced in a press release. 

Stanhope Elmore point guard and first-team all-state nominee Heaven Bailey was selected to the South All-Star squad, joining the ranks of the elite athletes who have played on the teams and moved on to illustrious college athletics careers. 

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File / TPI Stanhope Elmore's Heaven Bailey was selected to the 2026 South All-Star team that is set to compete in the 30th annual North-South All Star basketball game in July.