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Ladrae Detrell Reynolds

A man who was out on bond for a domestic violence arrest and had pleaded guilty to another domestic violence charge was arrested for domestic violence again last Monday.

According to court records, the Tallapoosa County Sheriff’s Department was called to a Tallassee address by a woman whose ex-boyfriend was in the home. Deputies arrested Ladrae Detrell Reynolds, 32, of Tallassee, and charged him with four offenses. 

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