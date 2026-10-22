The Tallassee Tigers will look to carry the momentum from a close victory over Valley into their matchup against Elmore County, as both teams prepare for a contest featuring established playmakers and a long history between the programs.

Tallassee is coming off a hard-fought win over Valley, where the Tigers relied on a strong defensive performance to secure the victory. Randall Morgan led the way defensively, helping Tallassee limit opportunities for the Rams and come away with an important result.

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file/ TPI Elmore County’s Donavan Aldridge hopes to repeat last weeks performance and reign dominant over Tallassee