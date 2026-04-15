Baseball means a lot of different things to different people. For some people it’s an escape; for others it's a release; for many it’s an artifact of a childhood that can be relived with a ball, a glove and a friend.
It’s impossible to quantify exactly what baseball means to the millions of people who adore it, but it is possible to say baseball is far more than a game for those people. It’s a shared language with a deep-seated connection to American history, representing nearly 200 years of traditions, lessons and memories.
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