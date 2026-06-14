It’s hard to believe a year ago I packed my car full to the brim and made the 10-hour drive to Wetumpka. It’s hard to imagine that version of myself, painfully optimistic yet full of conviction. I didn’t bear the weight of any doubt; I was too focused on making my dreams a reality. 

Ignorance, as they say, is bliss. 

Ana Sofia Meyer is a sports reporter for The Wetumpka Herald and The Tallassee Tribune. 

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