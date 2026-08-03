Tallassee’s two-time defending state champion, Thomas Patterson, is on track to be one of the most decorated wrestlers in the history of the stories program. Patterson, now a rising senior, attended another national tournament for high school wrestlers this summer in New Jersey and went undefeated at 118 pounds. 

“I went 6-0 in the individual bracket,” Patterson said. “And I won convincingly against everybody I went against. It was a pretty good tournament for me, I would say. A really big national tournament and big for recruitment.” 

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