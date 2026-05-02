Wetumpka’s boys soccer team has had a chip on its shoulder dating back to last season. The Indians faced the worst type of defeat: an 8-0 shutout at the hands of their bitter rivals, Stanhope Elmore. 

This season Wetumpka reversed its fate, beating Stanhope Elmore decisively in two meetings which clinched the Indians a first round playoff game at Hohenberg Field. Wetumpka faced and defeated Russell County, 2-0, on Thursday. 

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FIle / TPI Wetumpka's boys soccer team advanced to the second round of the AHSAA Class 6A playoffs, defeating Russell County, 2-0, on Thursday.
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FIle / TPI Wetumpka's boys soccer team advanced to the second round of the AHSAA Class 6A playoffs, defeating Russell County, 2-0, on Thursday.

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