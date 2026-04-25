Auburn all but finished up their first spring practice of the Alex Golesh era on Saturday with the traditional A-Day game pitting the Tiger offense versus the Tiger defense. A little over 30,000 fans in attendance witnessed a mix of explosive plays, salty defense, turnovers and a wild scoring system.
Technically, the offense won the game 66-48 with both sides receiving points for big plays, first downs, stops, turnovers and traditional scores.
kAmuC6D9>2? H:56 C646:G6C s6$92H? $A6?46C H2D ?2>65 @776?D:G6 |'! 2?5 D@A9@>@C6 5676?D:G6 6?5 y2C65 $>:E9 H2D ?2>65 5676?D:G6 |'!] $6?:@C <:4<6C p=6I |4!96CD@? E@@< 9@>6 E96 DA64:2=\E62>D |'! 4@??64E:?8 @? EH@ 7:6=5 8@2=D @7 ad 2?5 dd J2C5D] %9:D :D E96 A2CE H96C6 x D2J H92E x 2=H2JD D2J H96? :E 4@>6D E@ DAC:?8 82>6D] %96J >62? 23D@=FE6=J ?@E9:?8] }252] +:A] +:=49] k^Am
kAm%96C6 :D ?@ 4@CC6=2E:@? H92ED@6G6C H:E9 E96 @FE4@>6 @7 2 DAC:?8 82>6 2?5 E96 A6C7@C>2?46 @7 E96 E62> 5FC:?8 E96 ?6IE 72==] u@C 6I2>A=6[ BF2CE6C324< z:69= uC2K:6C =@@<65 8C62E :? a_`a 2?5 H2D ?2>65 @776?D:G6 |'! @? p\s2J] w@H 5:5 E92E EFC? @FEn k^Am
kAmz6??J u=@H6CD H2D 5676?D:G6 |'! :? a_`c] !2F= y2>6D xxx H2D 5676?D:G6 |'! :? a_`f] x7 J@F 92G6 ?@ :562 H9@ E9@D6 A6@A=6 2C6[ E92E’D 6I24E=J >J A@:?E] p\s2J :D D:>A=J 2 492?46 E@ D66 J@F?8 A=2J6CD >@G6 2C@F?5 :? A25D 5FC:?8 82>6 EJA6 D:EF2E:@?D] xE’D 2? @AA@CEF?:EJ E@ 82F86 E96:C D:K6[ DA665 2?5 2E9=6E:4:D>] %92E’D AC6EEJ >F49 :E] k^Am
kAm%96 @?=J E9:?8 x 2> C6>@E6=J 4@?46C?65 23@FE :D H96E96C 2?J@?6 :D :?;FC65 @C ?@E] x? pF3FC?’D 42D6[ 6G6CJ@?6 2AA2C6?E=J 42>6 @FE @7 DAC:?8 962=E9J] %92E :D H@?56C7F= 2?5 2== x ECF=J 42C6 23@FE] k^Am
kAm"F2CE6C324< qJCF> qC@H?[ H9@ :D F?BF6DE:@?23=J 8@:?8 E@ DE2CE :? a_ae[ 5:5?’E 92G6 2 A2CE:4F=2C=J AC@5F4E:G6 52J 2?5 E9C6H EH@ :?E6C46AE:@?D] ~77:4:2==J[ 96 @?=J 4@>A=6E65 f\@7\`c A2DD6D 7@C gd J2C5D H:E9 _ E@F495@H?D] v@=6D9 6G6? 25>:EE65 :? 9:D A@DE\82>6 AC6DD 4@?76C6?46 E92E qC@H? 925 2? @77 52J 2?5 H2D?’E “D66:?8” E96 7:6=5 G6CJ H6==] k^Am
kAm$6?:@C 46?E6C 2?5 $@FE9 u=@C:52 EC2?D76C r@=6 q6DE 2=D@ 925 2 C@F89 52J D?2AA:?8 E96 7@@E32== H:E9 D6G6C2= 9:89 D?2AD] ~?6 DF49 >:D92A 5:C64E=J =65 E@ 2 EFC?@G6C] q6DE :D @?6 @7 E96 >@DE 6IA6C:6?465 2?5 D@=:5 46?E6CD :? 2== @7 4@==686 7@@E32==] w6 925 2 325 52J] xE 92AA6?D] k^Am
kAmqC@H? H2D AC@323=J AC6DD:?8 2 =:EE=6 E@@ 92C5 3642FD6 @7 E96 >@>6?E] $AC:?8 82>6 A6C7@C>2?46D 5@?’E >62? 2?JE9:?8] r2> }6HE@? H2D b @7 g 7@C db J2C5D :? a_`_] w6 =@@<65 G6CJ A656DEC:2?] k^Am
kAm|F49 =:<6 }6HE@?[ qC@H? :D 2? @FEDE2?5:?8 CF??6C 2?5 G6CJ A9JD:42= A=2J6C] %92E 2DA64E @7 9:D 82>6 :D E@E2==J ?682E65 :? 2 ?@?4@?E24E 82>6 =:<6 $2EFC52J] w6’== 36 7:?6] q6DE H:== 36 7:?6] x E9:?< x H2D >@DE :>AC6DD65 3J E96 56AE9 @? 3@E9 D:56D @7 E96 32== @? E9:D E62>] %96C6 >2J ?@E 36 2 C646:G6C :? E96 42=:36C @7 2 r2> r@=6>2? @? E9:D C@DE6C[ 3FE E96J 2AA2C6?E=J EC2565 @?6 r@=6>2? 7@C 2 H9@=6 92?57F= @7 C62==J 8@@5 C646:G6CD]k^Am
kAmx DE:== 92G6 BF6DE:@?D 23@FE E96 @\=:?6 2?5 5\=:?6] pC6 E96J $tr BF2=:EJ 24C@DD\E96\3@2C5n r2? E96J 36 5@>:?2?En w@H 72C :D E96 5C@A @77 36EH66? 7:CDE 2?5 D64@?5 E62>n sy sFC<:?’D 5676?D6 92D 2 492?46 E@ 36 C62==J 8@@5] k^Am
kAmx E9:?< E96 =:?6324<6CD 2D 2 8C@FA 4@F=5 36 E96 36DE @? E96 !=2:?D D:?46 a__b] yF?:@C )2G:6C pE<:?D[ D@A9@>@C6 t=:;29 |6=6?56K[ D@A9@>@C6 qCJ46 s62D 2?5 ;F?:@C s6>2C4FD #:55:4< 2== 92G6 6=:E6 E2=6?E] %96 D64@?52CJ :D E2=6?E65[ 6IA6C:6?465 2?5 G6CJ 566A 2D H6==] k^Am
kAmy2C65 $>:E9 =@@<D E@ 36 2 7FEFC6 DE2C 2D 2 A2DD CFD96C[ 3FE H:== ?665 D@>6 96=A] ~?=J `be >@C6 52JD F?E:= E96 %:86CD 7246\@77 282:?DE q2J=@C :? pE=2?E2 2?5 7:?5 @FE :7 p=6I v@=6D9 42? C6DFCC64E E96 pF3FC? AC@8C2> E@ :ED C:89E7F= A=246 2E@A E96 $trPk^Am