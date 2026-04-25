Auburn all but finished up their first spring practice of the Alex Golesh era on Saturday with the traditional A-Day game pitting the Tiger offense versus the Tiger defense. A little over 30,000 fans in attendance witnessed a mix of explosive plays, salty defense, turnovers and a wild scoring system. 

Technically, the offense won the game 66-48 with both sides receiving points for big plays, first downs, stops, turnovers and traditional scores. 

Andy Graham is a co-host of Auburn Blitz and his column appears here weekly.