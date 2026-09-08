Reeltown High School is not preparing their students to succeed only academically. 

090226 RHS Character Development.jpg
Buy Now

Submitted / TPi Reeltown High School middle schoolers sit in during the inaugural Leading Ladies meeting discussing confidence and character. These traits are ones RHS staff and faculty plan on building upon in its students as the year continues.

Recently, RHS held its inaugural Leading Ladies and Manly Mondays meetings for their middle school girls and boys. The first Leading Ladies meeting welcomed Alabama State Department of Education representative and former RHS teacher Mona Coan as well as RHS career coach Page Cotton. The duo presented about confidence and character while RHS head boys basketball coach Johnathon Gardener taught the boys about respect and responsibility.

Recommended for you